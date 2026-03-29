29 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Una mujer murió luego de un accidente vial en San Rafael y el automovilista dio positivo en alcoholemia

Una mujer de 31 años falleció tras permanecer internada en terapia intensiva luego de un choque en San Rafael. Qué sucedió.

Una mujer murió luego de un accidente vial en San Rafael y el automovilista dio positivo en alcoholemia

Una mujer murió luego de un accidente vial en San Rafael y el automovilista dio positivo en alcoholemia

Por Sitio Andino Policiales

Una mujer de 31 años murió tras un accidente vial ocurrido en el departamento de San Rafael, luego de permanecer internada en estado crítico durante varias días.

El hecho se registró el pasado 14 de marzo, alrededor de las 4:40, en la intersección de Avenida Alberdi y calle La Intendencia, en jurisdicción de la Comisaría 62° de Cuadro Nacional. Por causas que aún se investigan, una moto Motomel 150cc que circulaba de este a oeste colisionó de frente con un Renault Logan que lo hacía en sentido contrario.

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En la moto viajaban un hombre de 31 años y una mujer, de la misma edad. Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Schestakow.

Qué le sucedió a los involucrados en el accidente vial

El conductor del rodado menor sufrió politraumatismos múltiples y fracturas en radio y cúbito, por lo que quedó internado. En tanto, la mujer presentaba un cuadro mucho más grave, con fractura expuesta de fémur izquierdo, fractura de pelvis y múltiples traumatismos, por lo que fue ingresada a la Unidad de Terapia Intensiva.

Pese a los esfuerzos médicos, en horas de la noche de ayer se confirmó el fallecimiento de la mujer. Por su parte, el conductor del automóvil, un hombre de 33 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo, con 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, mientras que la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Rafael, que investiga las circunstancias del hecho.

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