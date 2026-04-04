5 de abril de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Allanamiento en vía pública en Tunuyán: secuestran droga a bordo de un auto

El joven aprehendido en Tunuyán no pudo justificar la tenencia de la droga; el caso quedó a cargo de la Justicia Federal.

Allanamientos de drogas en Tunuyán.

Allanamientos de drogas en Tunuyán.

Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este viernes, efectivos de los Cuerpos Especiales Valle de Uco realizaron un operativo en la vía pública dentro del Parque Norte de Tunuyán, donde detectaron a un joven de 20 años, identificado como J. I., en actitud sospechosa a bordo de un Renault Megane color bordó.

Según el informe policial, tras la identificación y la requisa del vehículo, los efectivos secuestraron seis envoltorios que contenían una sustancia verde amarronada dentro de un frasco.

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6,6 gramos de cannabis se encontraron abordo del vehículo en Tunuyán

El joven no pudo justificar la tenencia de la droga, por lo que fue trasladado a la comisaría 15° de Tunuyán, donde se le practicó un reactivo que dio positivo para cannabis sativa, con un peso total de 6,6 gramos.

La Justicia Federal en turno fue notificada y quedó a cargo de la investigación correspondiente.

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