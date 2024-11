Abuso sexual y extorsión: la gravísima denuncia contra “El Dipy”

Por Sección Policiales







David Martínez, más conocido como "El Dipy”, excandidato a intendente candidato La Libertad Avanza en La Matanza y cantante de cumbia, enfrenta una denuncia por abuso sexual y extorsión. La acusación fue presentada por una mujer identificada como M.C.A.M., quien asegura haber sido víctima de múltiples agresiones entre octubre de 2023 y mayo de 2024.

Según la denunciante, conoció al músico en octubre de 2023, en un bar de San Martín donde él trabajaba como DJ. Ambos habían establecido contacto previamente en redes sociales debido a su afinidad política con el partido de Javier Milei. Durante este primer encuentro, él le ofreció drogas a lo cual ella se negó. Más tarde el cantante le regaló bebidas y, según su relato, la habría drogado: “No sé si en alguno de los tragos que me trajo le puso algo, porque la verdad es que no me suele causar ese efecto de mareo el fernet”, afirmó.

image.png Abuso sexual y extorsión: la gravísima denuncia contra “El Dipy” De la promesa laboral a la extorsión y el abuso sexual La mujer detalló que Martínez utilizó su situación de vulnerabilidad económica para manipularla. La víctima relató que a principios de marzo recibió una orden de desalojo, en la desesperación se lo contó a El Dipy y éste le prometió un cargo en el Estado: “Me dijo que me iba a llevar a trabajar con él, que me despreocupara. Esto no sólo nunca sucedió, sino que lo usó en mi contra para continuar viéndonos bajo la presión de que si no lo hacía, no accedería al puesto laboral”, aseguró.

Las agresiones denunciadas ocurrieron el 15 de marzo durante reuniones que, bajo el pretexto de coordinar el supuesto empleo, se tornaban violentas. Según su testimonio, ese mismo día, el excandidato a intendente por La Libertad Avanza le solicitó que fuera hasta su departamento para hablar de trabajo. Al ingresar al domicilio, El Dipy cerró la puerta con llave y la atacó: “Se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar”, relató.

El segundo sucedió tiempo después, el 17 de abril, cuando el músico la citó con el mismo pretexto de trabajo: “Estábamos en el living del departamento, en los sillones y en el decurso de la charla, del mismo modo que sucedió la vez anterior, él se abalanzó sobre mí, sosteniéndome de mis manos y brazos de a momentos y empezó a sacarme la ropa. Nuevamente, me forzó a mantener relaciones sexuales”, indicó la mujer. “La tercera y última vez que fui violentada sexualmente por el nombrado fue el 16 de mayo de 2024. Me volvió a citar para hablar del puesto que me prometía, fui a su casa, empezamos a charlar en el living y otra vez se tiró encima de mí”, afirmó M.C.A.M.. De acuerdo con la denuncia, pese a que ella le pidió que no lo hiciera él la obligó a practicarle sexo oral. Reclamo de justicia La denuncia incluye los tres episodios de abuso sexual, en los que Martínez habría aprovechado su posición para someterla. La mujer presentó su dispositivo móvil como prueba, con mensajes y audios que respaldan su declaración. Cabe destacar que previo a estos actos de abuso, El Dipy hostigó en reiteradas ocasiones y con escalada de violencia. Hostigamiento del cual la víctima también aportó pruebas a la justicia./Página12.