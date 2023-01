Si la economía de Mendoza fuese un auto sería un Ford T: hermosa y lenta

Cadenas productivas que no terminan de cerrar su negocio o rentabilidad por el peso de impuestos y la escasa confianza inversora en el país; frutas que se pierden en fincas que han sido abandonadas hace tiempo; viñedos marchitos por la helada que terminará en la importación de vinos; una ganadería en crecimiento pero golpeada por la sequía; una industria petrolera que sostiene a duras penas el movimiento; una minería que nunca comenzó… Los motores que deberían mover a la economía mendocina no están traccionando como históricamente lo han hecho. Y no hay visos de que eso vaya a cambiar en este 2023.