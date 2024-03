Javier Milei obligado al juego que menos conoce.

Más cantado que Caminito venía el resultado de la votación del Senado de la Nación que rechazó el Decreto de necesidad y urgencia 70/2023 fundacional del gobierno de Javier Milei y que se transforma en una sonora derrota política para un presidente que no tiene vocación de construcción.

El Ejecutivo, a pesar de las presiones de último minuto, no logró ni siquiera que la votación fuera pareja. La derrota es de una contundencia que en otro contexto o con otra fuerza política en el poder sería presentada por los medios hegemónicos como el comienzo del fin.

Será difícil que el Ejecutivo tome de esto alguna enseñanza, no lo hizo con la caída de la Ley Ómnibus, es muy probable que no lo haga ahora a pesar de que los Senadores le mostraron claramente el camino de solución, "Manden las leyes y modificaciones por separado y las tratamos”, sin embargo, no parece ser la intención del Gobierno.