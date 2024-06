Cavallo: "La situación actual es mucho peor que la de 2001"

Ex ministro de Economía de Carlos Menem y de Fernando De la Rúa, fustigó la política económica del Gobierno y opinó que “la situación actual es mucho peor que en el 2001”. "No devalúan para evitar un rodrigazo”, consideró Domingo Cavallo.

Según el ex titular del Palacio de Hacienda, "el Gobierno está entrampado y sin credibilidad es imposible que le encuentre una salida que no sea socialmente muy costosa”. "No es que se tiene que ir, van a gobernar hasta el 10 de diciembre (de 2015) pero no van a encontrar soluciones ni aún poniendo un equipo económico de gente que realmente entienda cómo funciona la economía, por la falta de credibilidad", consideró.