Aniversario de la CCIAT: qué pidió el sector privado y cuál fue el compromiso estatal

La plaza oficialista estuvo cubierta por el vice Mario Abed, el ministro de Economía e Industria, Enrique Vaquié; el presidente de la cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el intendente de Godoy Cruz y titular de la UCR local, Tadeo García Zalazar; los diputados nacionales Alfredo Cornejo y Omar De Marchi; legisladores, concejales y otros funcionarios del gabinete. Por el lado de la oposición, el presidente del Concejo Deliberante tunuyanino -e intendente interino por la licencia de Martín Aveiro- Emir Andraos, dio el presente.

Buena parte del arco político llegó a Tunuyán ¿El ausente? Rodolfo Suarez (Foto: Cristian Lozano)

Justamente el edil anfitrión fue uno de los cuatro oradores del evento. Anunció la conformación de un consejo de gestión público/privado municipal para el diálogo multisectorial y usina de propuestas para mejorar el desarrollo productivo regional. La medida fue celebrada por el conductor del CCIAT, Diego Stortini, a fin de "diseñar un diagnóstico, ponernos de acuerdo y ensayar recetas para salir adelante".

Más allá de agradecer ciertos gestos y medidas del sector público, el representante empresario fue contundente en algunas definiciones y reclamos, tanto a nivel municipal, provincial como nacional. Evaluó que la matriz productiva del departamento "está atascada hace más de 20 años", lapso durante el cual la población local creció en un 50 por ciento.

Stortini, presidente de la CCIAT (Foto: Cristian Lozano)

Señaló que el Valle de Uco "se sumergió en una desindustrialización" en las últimas tres décadas, por lo que "hemos quedado circunscriptos a la actividad rural". "Somos más y nos repartimos lo mismo. Eso es menos oportunidades para nuestros ciudadanos", subrayó.

En cuanto a las obras prioritarias, mencionó la ampliación y finalización de los caminos productivos, e hizo hincapié en el cumplimiento de la Ley 8.400, que creó el área protegida del Manzano Histórico, en cuanto al diseño -por parte del estado provincial- de un plan integral "para saber qué, dónde y cómo podemos desarrollarnos y potenciar el turismo".

Empresarios y políticos se reunieron en el hotel Fuentemayor (Foto: Cristian Lozano)

Solicitó también la conexión directa con Chile, un plan estratégico de seguridad para las áreas rurales y un sistema moderno de distribución y tecnificación del recurso hídrico para riego, el cual llamó como "revolución cultural del agua". Para cumplirlo, exigió un paquete de financiamiento (créditos blandos) y estímulo para los productores del área.

Volvió a remarcar la necesidad de disminuir impuestos, desburocratizar organismos del Estado y unificar algunos de ellos para eficientizar la gestión. "Ese malgasto le roba a las pymes la oportunidad de dar trabajo y encontrar el bienestar de los argentinos", sentenció Stornini.

La respuesta estatal

Andraos se comprometió -como miembro del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) de la provincia- a "llevar las propuestas devenidas de este proceso decisorio para mejorar desarrollo económico y productivo de Tunuyán", en relación al consejo multisectorial.

También reclamó mayores obras al gobierno provincial (mejora de caminos rurales, ampliación de servicios y mejoramiento de la gestión hídrica) y enumeró las ejecutadas durante el mandato de Aveiro, así como las gestiones realizadas en Nación para atraer aquellas que lleva adelante Casa Rosada.

Emir Andraos, intendente interino de Tunuyán, habló en representación de Aveiro (Foto: Cristian Lozano)

"Estas obras que no se realizan con financiamiento propio generan empleo y acrecientan el desarrollo comercial. Es un municipio activo con la capacidad de lograr credibilidad ante organismos que apoyan buenas gestiones", ponderó el intendente interino.

Vaquié, por su parte, le "recriminó" a Stortini no haber mencionado en su petitorio al gobierno nacional. "Eso es un grave problema porque significa que ya no esperamos nada de la Nación. No esperamos que la inflación baje, que las regulaciones cambien, que solucione el problema fiscal, que baje impuestos; y tenemos que acostumbrarnos a volver a pedir que haga por lo menos las cosas mínimas que nos permitan vivir mejor", sintetizó.

El ministro, entonces, remarcó que las provincias y comunas dependen del andar macroeconómico. Sin embargo, valoró los programas y medidas adoptadas por el Ejecutivo local "focalizando los pocos instrumentos y recursos que disponemos", tales como los Mendoza Activa (I, II y III), Enlace, Enlazados, el banco de Vinos y la reducción impositiva incorporada en el último presupuesto y en los anteriores.

El ministro Vaquié fue el encargado de dar el mensaje del Gobierno (Foto: Cristian Lozano)

Además, apuntó a lo que denominó "la nueva revolución para la economía", que vinculó "con el conocimiento y el cerebro humano". Destacó que la gestión trabaja en potenciar esa área en conjunto con entidades nacionales (Conicet, Inti, universidades, etc.) a fin de "generar capacidades intelectuales en los jóvenes y productividad".

"Más que con los ‘fierros', el verdadero cambio tiene que ver con la cabeza. Por eso apuntamos a construir una educación distinta; la generación que viene tiene que ver con la industria del conocimiento, y Mendoza tiene mucho potencial", concluyó.