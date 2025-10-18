Videos: atacaron con flechas a policías de Colombia frente a la Embajada de Estados Unidos

En las últimas horas, Colombia volvió a ser noticia a nivel mundial tras registrarse disturbios en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá , donde cuatro policías resultaron heridos por flechas .

El presidente colombiano, Gustavo Petro , lamentó que policías que custodiaban la sede de la Embajada de Estados Unidos resultaran heridos con flechas en medio de las manifestaciones convocadas por el Congreso de los Pueblos en Bogotá.

En Colombia Este hallazgo en el Caribe despertará tu curiosidad y te dará un motivo más para visitarlo

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que cuatro uniformados fueron heridos con flechas y anunció que dio instrucciones a la Policía de la capital para intervenir ante los ataques vandálicos contra los miembros de la Fuerza Pública, que incluyeron el uso de artefactos incendiarios y explosivos.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Colombia | Disturbios en Bogotá dejan cuatro policías heridos con flechas Cuatro agentes de la Policía resultaron heridos con flechas durante disturbios en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, en el marco de las manifestaciones convocadas por el Congreso de los Pueblos. El presidente Gustavo Petro lamentó los hechos y expresó su rechazo a la violencia contra los uniformados que custodiaban la sede diplomática. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, confirmó el número de heridos y anunció que instruyó a la Policía para intervenir frente a los ataques con artefactos incendiarios y explosivos. “En Bogotá no hay espacio para la violencia. Denunciaremos estos actos ante las autoridades judiciales, la Defensoría del Pueblo y la ONU”, afirmó en su cuenta de X. Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez advirtió que el Estado no tolerará agresiones contra la Fuerza Pública: “Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado.” Las manifestaciones, convocadas para reclamar mayor apoyo a pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes, también expresaron solidaridad con Palestina y Venezuela, y rechazo a los recientes bombardeos de fuerzas estadounidenses en el Caribe. Más información en sitioandino.com #Bogotá #Disturbios #EmbajadaEEUU #GustavoPetro #CarlosGalán #CongresoDeLosPueblos #FuerzaPública #Manifestaciones #Noticias"

“Quiero ser claro, en Bogotá no hay espacio para la violencia . Asimismo, denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU”, advirtió Galán en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarlosFGalan/status/1979312013940789596&partner=&hide_thread=false Le he dado la instrucción a la Policía de intervenir en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. 4 policías resultaron heridos en cara, pierna y brazos.… pic.twitter.com/25WjJd8x3y — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 17, 2025

El mandatario añadió que, de ahora en adelante, siempre que haya violencia en las manifestaciones en Bogotá, su gobierno autorizará el uso legítimo de la fuerza. “El Estado colombiano no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado”, advirtió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Las manifestaciones en Bogotá fueron convocadas por el Congreso de los Pueblos, que esta semana se movilizó para exigir mayor apoyo a los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes, demostrar solidaridad con Palestina y Venezuela, y alzar su voz de protesta por los recientes bombardeos de fuerzas estadounidenses en la región Caribe.