Videos: atacaron con flechas a policías de Colombia frente a la Embajada de Estados Unidos

En las últimas horas, Colombia volvió a ser noticia a nivel mundial tras registrarse disturbios en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde cuatro policías resultaron heridos por flechas.
Disturbios en Bogotá, Colombia, dejaron a cuatro policías heridos con flechas cerca de la Embajada de EE.UU. Qué acciones adoptó el alcalde de Bogotá, Carlos Galán.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó que policías que custodiaban la sede de la Embajada de Estados Unidos resultaran heridos con flechas en medio de las manifestaciones convocadas por el Congreso de los Pueblos en Bogotá.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que cuatro uniformados fueron heridos con flechas y anunció que dio instrucciones a la Policía de la capital para intervenir ante los ataques vandálicos contra los miembros de la Fuerza Pública, que incluyeron el uso de artefactos incendiarios y explosivos.
“Quiero ser claro, en Bogotá no hay espacio para la violencia. Asimismo, denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU”, advirtió Galán en su cuenta de X.
El mandatario añadió que, de ahora en adelante, siempre que haya violencia en las manifestaciones en Bogotá, su gobierno autorizará el uso legítimo de la fuerza. “El Estado colombiano no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado”, advirtió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Las manifestaciones en Bogotá fueron convocadas por el Congreso de los Pueblos, que esta semana se movilizó para exigir mayor apoyo a los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes, demostrar solidaridad con Palestina y Venezuela, y alzar su voz de protesta por los recientes bombardeos de fuerzas estadounidenses en la región Caribe.