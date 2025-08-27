Conmoción

Tiroteo en una escuela católica de Estados Unidos deja dos menores muertos

Un joven de unos 20 años fue el autor del crimen que dejó más de 10 heridos graves antes de quitarse la vida. El hecho ocurrió en Mineápolis, Minnesota.

Foto: Richard Tsong-Taatarii (AP)
Por Sitio Andino Mundo

Estados Unidos se encuentra conmocionado por un tiroteo en una escuela católica de Mineápolis, Minnesota. Durante una clase, el atacante, vestido de negro y armado con diferentes calibres, abrió fuego y asesinó a dos menores, además de dejar 14 heridos graves, antes de quitarse la vida detrás del templo.

Salvaje tiroteo en Estados Unidos: cómo ocurrió el ataque

El ataque tuvo lugar alrededor de las 8:45 en la Iglesia de la Anunciación, donde funcionaba una escuela católica de nivel primario que abarcaba desde el preescolar hasta octavo grado. Apenas dos días después del regreso a clases tras las vacaciones de invierno, los alumnos participaban de una misa cuando un joven comenzó a disparar a través de las ventanas del aula, según reportó Fox News.

tiroteo (2)

Minutos más tarde, el agresor fue identificado como un joven de unos 20 años que vestía ropa oscura y portaba “un rifle, una escopeta y una pistola”. Tras cometer el ataque, se quitó la vida en el patio trasero de la iglesia, de acuerdo con lo confirmado por la policía de Mineápolis.

El saldo tras el ataque dejó a dos niños de 8 y 10 años muertos y otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores, dos de ellos en estado crítico. Autoridades locales y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y calificaron el acto como “atroz” e “incomprensible”.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ordenó que todas las banderas de Estados Unidos ondeen a media asta en la Casa Blanca y en los edificios públicos del país, como señal de respeto a las víctimas del tiroteo ocurrido el 27 de agosto en Mineápolis.

Embed

Quién fue el atacante

Aunque aún no está confirmado oficialmente, se presume que el autor del tiroteo actuó en solitario y habría sido identificado como Robin Westman, un joven sin antecedentes criminales relevantes. Antes del ataque, dejó varias notas y grabó videos con “pensamientos e ideas extremadamente violentas”, según reveló NBC News.

Fuente: Telemundo.

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿
Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza.
Educación

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia
Presunto femicidio

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia

