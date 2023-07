 Threads de Meta perdió más de la mitad de sus usuarios

En una reunión interna a la que ha tenido acceso el citado medio, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha afirmado a sus empleados quela retención de usuarios en la nueva red social ha sido mayor de lo esperado, “aunque no perfecta”. El ejecutivo también ha destacado que hubiese sido ideal que, de los 100 millones de usuarios, al menos la mitad continuaran utilizando Threads. No obstante, se muestra optimista subrayando que “todavía no han llegado” a conseguirlo.