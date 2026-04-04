5 de abril de 2026
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Rusia bombardea Ucrania: 19 muertos y una escalada de terror en pleno día

Rusia intensificó los bombardeos en Ucrania con drones y misiles y dejó 19 muertos. Entérate cómo fue el brutal ataque y sus consecuencias.

Rusia bombardea Ucrania: 19 muertos y una escalada de terror en pleno día

Rusia bombardea Ucrania: 19 muertos y una escalada de terror en pleno día

Por Sitio Andino Mundo

En los últimos días, Rusia intensificó los bombardeos a plena luz del día sobre distintas regiones de Ucrania, con un saldo de 19 personas fallecidas entre el viernes y el sábado. La escalada de ataques genera una gran preocupación en el plano internacional.

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Rusia intensificó los bombardeos a Ucrania

Rusia intensificó los bombardeos a Ucrania

¿Cómo fue el brutal ataque de Rusia en Ucrania?

Según información de NA, la ofensiva, que rompe con la dinámica habitual de incursiones nocturnas, alcanzó su momento más violento con un ataque contra un mercado en la ciudad de Nikopol, donde murieron tres mujeres y dos hombres.

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Las autoridades locales informaron que, además de las víctimas fatales, otras 19 personas resultaron heridas en el lugar, entre ellas una adolescente de 14 años, en un escenario en el que puestos de venta y comercios quedaron completamente destruidos por el impacto de los drones.

La Fuerza Aérea ucraniana reportó que Moscú utilizó más de 500 drones y decenas de misiles durante la escalada del viernes, mientras que en la madrugada del sábado se lanzaron otros 286 dispositivos, de los cuales 260 fueron interceptados.

En este contexto, el presidente Volodímir Zelenski acusó a la administración de Vladímir Putin de “transformar lo que debería haber sido silencio en el cielo en una escalada”, en la antesala de la celebración de la Pascua católica. El mandatario realizó estas declaraciones mientras viajaba a Estambul para mantener un encuentro oficial con su par turco, Recep Tayyip Erdogan.

En la región de la capital, el gobernador Mykola Kalashnyk confirmó que un ataque dejó un muerto y ocho heridos. La primera ministra, Yulia Svyrydenko, detalló que “un dron impactó en un edificio residencial en Obujiv, y otro ataque se produjo entre un jardín de infantes y una escuela en Vyshneve, causando daños en viviendas”.

Pese al sonido constante de las sirenas antiaéreas y a que muchos ciudadanos buscaron refugio en el metro o en sótanos, la vida cotidiana en los cafés de Kiev continuó en una tensa normalidad. Sin embargo, un incendio se desató en un edificio de oficinas y un depósito de la capital tras el impacto de un dron, aunque no se registraron víctimas en ese incidente.

El impacto de la ofensiva se extendió hacia el norte y el centro del país. En la región de Sumy se registraron tres muertes el viernes y otros 11 heridos el sábado, entre ellos un joven de 15 años, tras bombardeos que afectaron zonas residenciales, vehículos y redes de servicios públicos.

Por su parte, ataques en Yitómir y Dnipropetrovsk sumaron otras dos víctimas fatales, mientras que en las regiones de primera línea (Járkov, Donetsk, Jersón y Zaporiyia) las autoridades locales contabilizaron ocho fallecidos adicionales, completando un saldo de destrucción que Kiev vincula directamente con el endurecimiento de la estrategia militar rusa en horarios diurnos.

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