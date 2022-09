Protestas en Irán: el hartazgo de las estudiantes y mujeres. 

Estas no son las primeras protestas que sacuden a Irán. En los últimos dos años ha habido manifestaciones por falta de agua por la mala gestión de los recursos hídricos y contra casos de corrupción en la construcción de edificios que se derrumbaron por problemas de infraestructura.

“En el pasado vimos que estas manifestaciones han sido reprimidas. No se ha logrado a partir de allí abrir instancias de diálogo. Todo indica que lo mismo va a suceder en este caso y se imponga finalmente una visión confrontativa”, dijo a TN el investigador y docente universitario Paulo Botta, especialista del mundo iraní y de Medio Oriente.

El analista dijo que este descontento se palpó en especial en las últimas elecciones. “En las presidenciales de 2021 la participación fue de 40 y pico por ciento. El candidato más votado fue el actual presidente Ebrahim Raisi, pero en segundo lugar llegó el voto en blanco”, indicó.

mujer-Iran-1024x574.jpg

Para Botta “la distancia entre la población y el sistema político es bastante clara. Y ahora las redes sociales permiten que la información circule más rápidamente. Además, el nuevo gobierno no ha logrado cumplir ninguna de las expectativas desde su asunción en agosto del año pasado. No ha mejorado la situación económica y social y no ha alcanzado un acuerdo nuclear con Estados Unidos”, añadió.

Las protestas más importantes y masivas ocurrieron en 2009 cuando el país quedó al borde del caos en medio de denuncias de fraude en los comicios de ese año que confirmaron la reelección del entonces presidente conservador Mahmud Ahmadineyad. La situación solo se calmó después de semanas de represión en las calles.

Quiénes son los impulsores de las nuevas protestas que sacuden a Irán

Hoy el motivo es otro, pero los impulsores de las protestas son los mismos: los miembros de la clase media del país, en especial mujeres y estudiantes.

“En Irán hay amplios sectores de la clase media y la clase media alta que son muy críticos del régimen islámico y que demuestran esa disidencia desde hace décadas”, dijo Fantini en su diálogo con TN.

Amini fue arrestada el martes pasado por la llamada Policía de la moral en Teherán, donde se encontraba de visita, por usar de forma incorrecta el velo, de uso obligatorio en el país desde la Revolución islámica de 1979. La joven fue trasladada a una comisaria para asistir a “una hora de reeducación”, pero sufrió un ataque al corazón y murió en el hospital Kasra, de la capital.

Tras conocerse la noticia, comenzaron las protestas que se extendieron no solo por Teherán, sino también por Saghez, la ciudad natal de Amini en el Kurdistán iraní, y otras zonas del país.

Dónde se producen las protestas que ponen en jaque a la cúpula religiosa iraní

Las movilizaciones se vienen replicando desde el viernes. Unas 300 personas se manifestaron este lunes en el centro de la capital. Allí lanzaron piedras a la policía y quemaron contenedores de basura. En las redes sociales circulan videos que muestran enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad respaldados por “voluntarios islámicos”, llamados “basijis”, una verdadera fuerza de choque del gobierno iraní.

Según AFP, las fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógeno la movilización y realizaron “varios arrestos”. Los manifestantes “rompieron las ventanas de vehículos e incendiaron basura”. En algunos de los videos se escuchan disparos, pero su autenticidad no está verificada, según EFE.

Los manifestantes lanzaron lemas como “muerte al opresor”, “velo opcional” y “ya es suficiente”. En tanto, en la calle Hejab (“velo musulmán”, en persa), también en el centro de Teherán, “varios cientos de personas gritaron lemas contra las autoridades y algunas mujeres se quitaron el velo”, reseñó la agencia Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria iraní. Las protestas también se sucedieron en varias universidades de la capital.

Una protesta similar se llevó a cabo en Mashhad, la primera ciudad santa del país, ubicada en el noreste del país, informó la agencia Tasnim.

Qué dijo la policía iraní sobre la muerte de la joven arrestada por usar de forma incorrecta el velo islámico

La policía iraní deslindó su responsabilidad por la muerte de la joven. El jefe de la Policía de Teherán, Hossein Rahimi, dijo que el deceso de Amini fue “un incidente desafortunado” y negó que la víctima haya sido golpeada o torturada en la comisaría.

En tanto, los medios estatales no informaron sobre las protestas y el acceso a internet se encuentra restringido en varios puntos del país. La plataforma NetBlocks, que supervisa la conectividad de los usuarios y la censura en la red, advirtió que “se ha registrado una significativa bajada de internet en Teherán”.

Para Fantini, “la sociedad iraní es muy culta y no es fácil someterla. Pero el régimen lo logra con un aparato represivo gigantesco”. Fuente: Infobae