Japón: el fantasma de "El Aro" se presentó como candidato a gobernador en Tokio

Tokio, Japón , se ha visto envuelto en un peculiar y sorprendente evento durante las elecciones para gobernador. Se trata de un joven que se postuló para gobernador de Tokio con una performance basada en la famosa película de terror, y como la televisión de Japón está obligada a darle un espacio a todos los candidatos, no hubo forma de impedirlo.

La presentación de esta inusual candidata no dejó indiferente a nadie. En redes sociales, el debate se encendió rápidamente. Mientras algunos celebraban el humor y la creatividad, otros lamentaban lo que percibían como una falta de seriedad en el proceso político. Comentarios como "Para postularse solo tienes que tener el valor de postularte y ya, es una democracia absoluta así que cualquiera puede presentarse" mostraban la diversidad de opiniones.

A pesar de la autenticidad del video, cabe aclarar que no se trataba de una verdadera candidata. En realidad, todo fue un sketch protagonizado por una actriz del programa japonés "Sadako vs Kayako", una sátira sobre la política en Japón. La actuación fue parte de un show televisivo, no de un verdadero intento de postulación.