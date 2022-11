Investigado por corrupción en México, Peña Nieto planea quedarse en Madrid

El ex presidente de México calificó de "absurdas" las acusaciones en su contra.

"Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente", declaró el exmandatario (2012 y 2018) en una entrevista al diario El País, según recogió la agencia de noticias AFP.