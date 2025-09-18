Sorprendente

Impactante descubrimiento arqueológico en Asia que podría cambiar nuestra visión de la historia

Un hallazgo de arqueología en el sudeste de Asia sorprendió al mundo. Descubrí qué encontraron los científicos y cómo cambia nuestra visión de la historia.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Recientemente, un hallazgo arqueológico en el sudeste de Asia sorprendió al mundo y despertó un gran interés internacional. Este descubrimiento invita a repensar nuestra visión de la historia. Te contamos en detalle qué encontró el equipo de científicos que trabajó en la zona.

El descubrimiento milenario de arqueología en Asia que sorprendió al mundo

Un equipo internacional de investigadores realizó un hallazgo que sorprendió al mundo: restos humanos momificados, algunos en posición de cuclillas o hiperflexionados, que podrían tener hasta 12.000 años de antigüedad, convirtiéndolos en los más antiguos conocidos hasta la fecha.

Los arqueólogos encontraron los huesos en diversos sitios de China, Vietnam, Laos, Tailandia, Malasia, Filipinas, Indonesia y Borneo. En total, analizaron 54 entierros preneolíticos, donde identificaron cráneos y cuerpos que habían sido sometidos a fuego.

Sin título
Momia agachada hallada en Asia / Cráneo con marcas de quemaduras

Alrededor del 84% de las muestras mostraban rastros de hollín, lo que indica que los cuerpos fueron ahumados lentamente y deshidratados, un proceso cuidadosamente diseñado para retrasar la descomposición y preservar los restos durante milenios.

Hasta ahora, se pensaba que las momias más antiguas pertenecían a la cultura Chinchorro, que habitó el norte de Chile y sur de Perú hace unos 7.000 años, o al Antiguo Egipto, con aproximadamente 4.500 años de antigüedad. Este descubrimiento desafía por completo esa concepción. / TN

