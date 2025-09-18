Impactante descubrimiento arqueológico en Asia que podría cambiar nuestra visión de la historia

Recientemente, un hallazgo arqueológico en el sudeste de Asia sorprendió al mundo y despertó un gran interés internacional. Este descubrimiento invita a repensar nuestra visión de la historia. Te contamos en detalle qué encontró el equipo de científicos que trabajó en la zona.

Un equipo internacional de investigadores realizó un hallazgo que sorprendió al mundo: restos humanos momificados , algunos en posición de cuclillas o hiperflexionados, que podrían tener hasta 12.000 años de antigüedad , convirtiéndolos en los más antiguos conocidos hasta la fecha .

Vaticano El papa León XIV celebró su primer cumpleaños en el Vaticano: las siete décadas de Robert Prevost

Los arqueólogos encontraron los huesos en diversos sitios de China, Vietnam, Laos, Tailandia, Malasia, Filipinas, Indonesia y Borneo . En total, analizaron 54 entierros preneolíticos , donde identificaron cráneos y cuerpos que habían sido sometidos a fuego.

Alrededor del 84% de las muestras mostraban rastros de hollín , lo que indica que los cuerpos fueron ahumados lentamente y deshidratados, un proceso cuidadosamente diseñado para retrasar la descomposición y preservar los restos durante milenios.

Hasta ahora, se pensaba que las momias más antiguas pertenecían a la cultura Chinchorro, que habitó el norte de Chile y sur de Perú hace unos 7.000 años, o al Antiguo Egipto, con aproximadamente 4.500 años de antigüedad. Este descubrimiento desafía por completo esa concepción. / TN

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa a nivel provincial, nacional e internacional, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.