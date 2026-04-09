Estrecho de Ormuz: pocos buques cruzan pese al alto el fuego entre Irán y EE.UU.

La tregua entre Irán y EE.UU. comenzó, pero Ormuz sigue en duda y la tensión crece en Líbano.

En lo que marca el segundo día del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos , la situación en el estrecho de Ormuz sigue lejos de la normalidad. Es que, de acuerdo con diversas fuentes. apenas unos pocos barcos están autorizados para cruzar y aún hay dudas sobre la seguridad marítima.

El miércoles, el esperado retorno de petroleros y buques gaseros no se concretó . Esto ocurrió pese a que Irán había anunciado el martes que garantizaría la seguridad de la navegación en el estrecho durante la vigencia del acuerdo.

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Según datos citados por Associated Press , únicamente cuatro buques de carga a granel con sus rastreadores del Sistema de Identificación Automática (AIS) encendidos lograron atravesar el estrecho de Ormuz . En tanto, la agencia EFE informó que el miércoles el número ascendió a cinco embarcaciones , lo que evidencia un tránsito todavía muy por debajo de lo habitual.

A su vez, el medio Clarín , basado en una fuente iraní citada por la agencia Tass , indicó que Irán permitiría el paso de no más de 15 naves por día . Otros registros, elaborados por la empresa AXSMarine , señalaron que en las primeras 24 horas del alto el fuego pasaron once buques confirmados por el estrecho. Antes del inicio de la guerra, el tránsito habitual oscilaba entre 120 y 140 barcos diarios , lo que evidencia una caída drástica en la circulación marítima.

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Sin embargo, estas cifras no contemplan a los llamados “buques de la flota oscura”, embarcaciones que operan con sus transpondedores apagados para evadir sanciones vinculadas al comercio de crudo iraní. A esto se suma la advertencia de especialistas sobre posibles casos de “spoofing”, una práctica mediante la cual algunos barcos podrían mostrar posiciones falsas para ocultar sus movimientos reales.

Por otro lado, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Saeed Khatibzadeh, aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto, aunque subrayó que los barcos deben coordinar su paso con Irán por motivos de seguridad. "Cualquiera que se comunique con la autoridad iraní tiene permiso para pasar", declaró a una televisión británica en Teherán.

Ataques israelíes en Líbano tensan el alto el fuego en Oriente Medio

La situación en Líbano agrega presión al frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El país árabe declaró este jueves un día de luto nacional tras una intensa oleada de ataques israelíes que dejó centenares de muertos.

Los bombardeos provocaron al menos 203 víctimas fatales y más de 1.000 heridos en Beirut y otros puntos del país, según un balance actualizado del ministro libanés de Sanidad, Rajan Nasreddine. Se trata de los ataques más intensos desde que el grupo Hezbollah, respaldado por Irán, se sumó al conflicto a comienzos de marzo.

ataque de israel en el líbanop A las pocas horas de que se anunciara el cese al fuego entre Irán y EE.UU., Israel lanzó uno de los mayores ataques aéreos contra el Líbano. Imagen: Mohamed Azakir/REUTERS

Desde Irán, el presidente Masud Pezeshkian denunció que los ataques israelíes constituyen un "incumplimiento de los compromisos", lo que, según afirmó, "hace que las negociaciones no tengan sentido".

El mandatario iraní también advirtió en la red social X: "Nuestras manos siguen en el gatillo, Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses", en referencia al apoyo al país aliado.

Embed Renewed aggression by the Zionist regime against Lebanon blatantly violates the initial ceasefire. Such actions signal deception and non-compliance, rendering negotiations meaningless. Our hands remain on the trigger. Iran will never forsake its Lebanese brothers and sisters. https://t.co/T3Wy3qBqcE — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 9, 2026

Por su parte, Israel sostuvo que Líbano no está incluido en la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, postura que fue respaldada por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien encabezará las conversaciones con Teherán en Pakistán previstas para el viernes o sábado.

Sin embargo, el viceministro iraní Saeed Khatibzadeh volvió a insistir en que los ataques constituyen una "grave violación" del acuerdo. "No se puede pedir un alto el fuego, aceptar términos y condiciones, aceptar todas las zonas donde se aplica, mencionar específicamente al Líbano, y luego que tu aliado inicie una masacre", declaró a la BBC.