25 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Donald Trump

Elección clave en Florida expone el desgaste de Trump y alerta a los republicanos

Una elección en Florida encendió alertas en el entorno del presidente. Los datos marcan una tendencia que ya reflejan las encuestas en todo Estados Unidos.

Trump empieza a perder fuerza en su bastión y crecen las señales de desgaste.

Trump empieza a perder fuerza en su bastión y crecen las señales de desgaste.

Por Sitio Andino Mundo

La victoria demócrata en un distrito clave de Florida, donde se ubica la residencia de Donald Trump, volvió a encender las alarmas dentro del oficialismo republicano y expuso un escenario que empieza a repetirse: el desgaste político del presidente de Estados Unidos en pleno año electoral.

La candidata demócrata Emily Gregory logró imponerse en una elección especial en el Distrito 87, un territorio donde Trump había ganado con comodidad en 2024. El resultado fue ajustado —51% contra 49%— pero significativo por el simbolismo: ocurrió en el corazón político del mandatario, en la zona de Mar-a-Lago.

Lee además
Mientras cae el petróleo en el mundo, el combustible en Argentina no baja y sigue bajo presión

Cae el petróleo en el mundo pero la nafta en Argentina no afloja
Irán atacó Israel, Trump lanzó un ultimátum y la tensión abre un escenario incierto.

Tras el ataque de Irán a Israel, Trump lanzó un ultimátum y la tensión en Medio Oriente abre un escenario incierto

Un resultado que preocupa al oficialismo

El dato no es aislado. Con este triunfo, los demócratas acumulan una serie de victorias en elecciones especiales durante el actual mandato, incluso en distritos históricamente republicanos.

Este tipo de comicios, aunque de menor escala, suelen funcionar como termómetro del clima político. Y en este caso, el mensaje es claro: el respaldo al oficialismo ya no es tan sólido como en el inicio del segundo mandato de Trump.

Las encuestas refuerzan la tendencia

El trasfondo de estos resultados electorales se refleja también en los sondeos nacionales. Distintas encuestas muestran una caída sostenida en la imagen del presidente.

Un estudio reciente señala que Trump tiene un 44% de aprobación contra un 54% de desaprobación, con números aún más negativos en temas sensibles como inflación o política exterior.

Otros relevamientos son más contundentes: mediciones de febrero ubican la desaprobación en torno al 63%, uno de los niveles más altos de su mandato.

Incluso informes previos ya advertían una tendencia clara: la percepción negativa del presidente crece incluso en estados donde había logrado imponerse en las elecciones.

Pérdida de apoyo en sectores clave

El deterioro no es homogéneo, pero sí estratégico. Los datos muestran que Trump pierde respaldo en segmentos clave para cualquier elección:

  • Votantes independientes, donde la desaprobación supera ampliamente a la aprobación.
  • Sectores de ingresos medios y bajos, históricamente relevantes en su base electoral.

A esto se suma un clima de mayor cuestionamiento general a su gestión, con niveles de aprobación que llegaron a caer hasta el 37% en algunos estudios recientes.

Un escenario abierto hacia las legislativas

Las elecciones de medio término de 2026 aparecen como el próximo gran test político. Históricamente, estos comicios suelen castigar al partido gobernante, pero en este caso el contexto podría profundizar esa tendencia.

La combinación de derrotas locales, encuestas adversas y pérdida de apoyo en sectores clave configura un escenario más complejo para Trump, que comienza a transitar una etapa distinta a la del impulso inicial de su segundo mandato.

En ese marco, lo ocurrido en Florida no es solo un resultado aislado: es una señal política que empieza a repetirse y que podría anticipar un cambio de clima en el electorado estadounidense.

Temas
Seguí leyendo

Irán desafía la tensión política y confirma su presencia en el Mundial

Trump habló de "tomar Cuba" mientras la isla sufre un colapso eléctrico y crece la crisis

Tras el escándalo por gestos racistas, la Justicia de Brasil tomó una decisión sobre Agostina Páez

Tragedia militar: avión se accidenta y la comunidad rescata a sobrevivientes

Ofensiva israelí: destrucción de arsenales y control del sur del Líbano

De la polémica al tribunal, Brasil define el futuro de la abogada argentina acusada de racismo

Tragedia en el aire: Avión Hércules se estrella con tropas colombianas

Israel tomó una decisión extrema que podría aislar todo el sur del Líbano

Las Más Leídas

Sismo en Mendoza con epicentro en San Rafael.

Tembló en Mendoza en el feriado nacional: donde fue el epicentro

Fito, el perro de la Policía de Mendoza

Un perro policía recorrió 2 km y encontró a un hombre desaparecido

Voraz incendio en Maipú dejó una vivienda prácticamente destruida

Impactante incendio destruyó casi por completo una casa en Maipú

Día de la Memoria: con las calles repletas, Mendoza gritó Nunca Más

Mendoza marchó por la Memoria: miles en las calles y un reclamo que sigue vigente

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil regresará al país

Tras el escándalo por gestos racistas, la Justicia de Brasil tomó una decisión sobre Agostina Páez