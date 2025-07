El sacerdote argentino Romanelli habló luego del ataque de Israel a su iglesia en Gaza.

Israel atacó este jueves a la Iglesia Sagrada Familia de Gaza , la única parroquia católica del territorio, y que hasta el momento no había sufrido bombardeos directos del Ejército israelí. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, el ataque causó cuatro muertos. Entre los heridos se encuentra su sacerdote, el argentino Gabriel Romanelli , quien sufrió lesiones leves y fue atendido en un centro de salud local.

Romanelli se formó en Mendoza, más precisamente en San Rafael y hoy relató la crítica situación que le tocó vivir donde destacó el horror de la guerra y pidió "paz para convencer al mundo de que esta guerra no traerá nada bueno".

"Hola a todos, lo que ha ocurrido es terrible , como saben hace dos días explotó el frontis de nuestra iglesia, de la Sagrada Familia, la cruz que pueden ver tiene casi dos metros de altura por lo que es grande y las esquirlas -no sólo las esquirlas- de las rocas que cayeron sobre esas dos ancianas que estaban debajo de la iglesia bajo una tienda de campaña y que murieron , pero las esquirlas de metal hirieron a tantos ”, relató el padre sobre el ataque que sufrió su parroquia, la Sagrada Familia en Gaza el pasado 17 de julio.

En sus declaraciones a los medios vaticanos continúo: “ Hubo quince heridos, tres de los cuales murieron , incluso el portero Saad murió, y dos ancianas, Foumia y Najwa. Y luego, entre el resto de los heridos, yo fui herido en la pierna, una herida no grave, y en el costado , y luego dos sí, heridos son graves, que están fuera de peligro de muerte, pero todavía un estado muy grave: Najeeb, que todavía está en el hospital anglicano, tiene un pulmón perforado; y Suhail, nuestro postulante, nuestro religioso, a quien muchos de ustedes conocen. Es un chico muy bueno, muy apostólico; descubrió su vocación cuando tenía 15 años y debía estar en el seminario hace dos años, pero empezó la guerra y no pudo salir de aquí y viajar para empezar oficialmente su noviciado y es muy activo aquí en la parroquia. Tuvo una herida muy grande, le operaron y ahora va a estar mucho tiempo en el hospital. Así que rezamos por estos dos que son los heridos más graves. El resto de los heridos estamos bien".

La paz mundial y el fin del conflicto Israel - Franja de Gaza

El párroco de Gaza insistió en la gravedad de la situación y pidió se intensifique la oración: "Seguimos rezando por la paz, para convencer al mundo de que esta guerra no traerá nada bueno, así que cuanto antes termine mejor, mejor para todos: para Palestina, para Israel, para todos. Qué puedo decirles... Hemos perdido tanto, hemos sufrido tanto y estamos sufriendo tanto, lo ofrecemos en nombre del Señor. En la misa de ese mismo día, en la iglesia ortodoxa donde ya hemos enterrado a los muertos, rezamos la oración del Señor Jesús: «Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen». Que el Señor realmente no sólo perdone a aquellos, nos perdone a nosotros, perdone al mundo entero. Porque el perdón del Señor es fuente de gracia, de paz de reconciliación". Fuente: Vatican News