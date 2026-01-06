Año Nuevo en el mundo: qué países se celebra con fuegos artificiales

El Año Nuevo dejó atrás al 2025 y dio inicio a un nuevo período anual . En las horas previas al 1 de enero , en distintas partes del mundo , miles de personas se reunieron para recibirlo a lo grande. Más allá de la clásica cena y los encuentros familiares , el 2026 llegó con el tradicional conteo regresivo y espectáculos de fuegos artificiales en las principales ciudades .

Con shows de luces y puestas en escena cuidadosamente coordinadas , más de 190 países dejaron fotos y videos que, como cada 31 de diciembre y 1 de enero , recorrieron el planeta.

En Mendoza Durante Año Nuevo, se duplicaron los controles de alcoholemia en rutas y accesos provinciales

El recorrido de los festejos comenzó en Oceanía y Asia, las primeras regiones en recibir el 2026 debido al movimiento de la Tierra de oeste a este . La isla de Kiribati , en el océano Pacífico , fue la primera en dar la bienvenida al nuevo año con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo nocturno.

Una hora más tarde llegó el turno de Nueva Zelanda , donde la Sky Tower de Auckland y la ciudad de Wellington se convirtieron en el epicentro de los festejos, con miles de personas reunidas y postales inolvidables. En Australia , considerada la “ capital mundial del Año Nuevo ”, la bahía y la Ópera de Sídney ofrecieron un impactante show pirotécnico que incluyó varias toneladas de explosivos lumínicos .

Australia - Año Nuevo 2026

En Asia, Japón y China tampoco se quedaron atrás. Tokio y Pekín desplegaron grandes exhibiciones, y la capital china combinó la modernidad urbana con su herencia cultural en espectáculos únicos. También se sumaron celebraciones en Filipinas, con Manila como uno de los puntos destacados.

En Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos centraron la atención en Dubái, donde el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, fue escenario de un show de nivel internacional que combinó pantallas LED y pirotecnia.

Dubai - Año Nuevo 2026

Con el correr de las horas, Europa tuvo su momento. En el Reino Unido, el tradicional festejo sobre el London Eye y el río Támesis reunió a unas 100.000 personas. París iluminó los Campos Elíseos y la Torre Eiffel, mientras que Róterdam sorprendió con un “arcoíris de fuegos artificiales” y Hamburgo ofreció exhibiciones multitudinarias.

Reino Unido - Año Nuevo 2026

Del otro lado del Atlántico, América también aportó su impronta. En Brasil, Río de Janeiro organizó en la playa de Copacabana uno de los espectáculos pirotécnicos más largos de su historia, con una duración cercana a los 12 minutos y reconocimiento del Guinness World Records.

Brasil - Año Nuevo 2026

En el vecino país de Chile, pese a las condiciones climáticas adversas, Viña del Mar y Valparaíso también celebraron el Año Nuevo con un imponente show de fuegos artificiales, distribuidos en unos 16 puntos de lanzamiento en tierra y mar. Cerca de un millón de personas se reunió para disfrutar del despliegue pirotécnico, acompañado por espectáculos musicales en vivo, puestos gastronómicos y edificios patrimoniales iluminados.

Chile - Año Nuevo 2026

Estados Unidos cerró la celebración global desde Nueva York, con la icónica caída de la bola en Times Square, de 3,8 metros de diámetro y 5.400 kilos, acompañada por fuegos artificiales y el conteo que marcó el final del año viejo.

Estados Unidos - Año Nuevo 2026 (1)

Uno por uno los países que festejaron con fuegos artificiales

Isla de Kiribati

Nueva Zelanda

Australia

Japón

China

Filipinas

Emiratos Árabes Unidos

Londres

Francia

Brasil

Chile

Estados Unidos

Con información de la BBC.