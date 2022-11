Lionel Scaloni y la lista de las no polémicas

Con la nómina definida de Lionel Scaloni , no salta (rápidamente) ninguna gran injusticia por parte del entrenador. Porque siempre fueron los que trabajaron con el grupo y quizás lo más doloroso fue la lesión de último momento de Giovani Lo Celso. Porque después están los lógicos, los que pasan un buen momento en sus clubes y los que se quedaron afuera son futbolistas que podrán pensar en el Mundial 2026, salvo el caso de Ángel Correa, quien por edad no tendrá otras chances. Porque después los que quedaron en la gatera son Juan Musso, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Thiago Almada, todos futbolistas que serán parte del recambio post Mundial de Qatar .

Seguramente que habrá pedidos y alguno tendrá su nombre que no podía faltar. ¿Gio Simeone? Quizás es el nombre por su gran actualidad en el Napoli y por ser centrodelantero que más puede llamar la atención, ya que el cuerpo técnico dudó con Joaquín Correa, pero el Cholito, que estuvo en la lista XL, no llegó. ¿Agustín Rossi? Puede ser, pero hay tres arqueros de gran nivel. ¿Martínez Quarta? Perdió terreno en el último tiempo y ni llegó a estar en el corte final. Después, jugadores que lideraron la opinión pública en el fútbol local se terminaron metiendo en lista cuando emigraron como Julián Alvarez y Enzo Fernández.

¿Y Alejandro Garnacho? Estuvo en la lista extra large preliminar. Su nombre estaba en las anotaciones de Scaloni, pero podía haber ingresado en caso de que varios de los que están/estaban entre algodones por las lesiones, se hubieran caído. El atacante del Manchester United es una apuesta a futuro y ya se entrenó con la Mayor, aunque aún no debutó. Estará en el próximo Mundial Sub 20 de 2023 y seguramente será una fija, aunque hoy no hay polémica con su (no) convocatoria al Mundial, ya que es más una promesa que una realidad.