Lionel Scaloni: "El debut será un partido muy importante"

Lionel Scaloni , afirmó hoy que quiere tener a "todos disponibles" para el debut del martes 22 contra Arabia Saudita por el grupo C del Mundial de Qatar aunque aclaró que puede "haber matices" entre los convocados al seleccionado argentino y le abrió la puerta al delantero Paulo Dybala, que llegaría al límite tras su lesión.

"Soy de la idea que no habrá jugadores al 100 por 100 desde lo físico en todas las selecciones pero, sí, nuestra idea será que estén en su mejor nivel futbolístico. Es verdad que haremos fuerza para que los últimos partidos no se arriesguen los que no están en condiciones plenas aunque el que esté bien sí queremos que lo haga porque es lo mejor", apuntó.