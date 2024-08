Yuyito González desmitió rumores y afirmó: "Ya estamos casados con Javier Milei"

Yuyito González inició su programa Empezar el día (Magazine) con una contundente declaración sobre su relación con Javier Milei . En respuesta a los rumores de crisis entre ella y el presidente de la Nación, Yuyito desmintió categóricamente cualquier conflicto en su matrimonio. "No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis, estamos casados ya Javier y yo. Estamos casados, ¿se entendió? ", expresó con firmeza.

Desmentida en vivo de los rumores de crisis

La conductora aprovechó su espacio televisivo para abordar los comentarios que sugieren problemas en su relación, originados por la observación en Radio Mitre de que ya no dedica la canción de apertura de su programa a Milei, como solía hacer. "Ya nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros. Va a ser para toda la vida, así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no nos entra ninguna bala. ¿Les quedó claro?", dijo Yuyito, reafirmando su compromiso con el presidente y enviándole un afectuoso mensaje: "Le mando un beso a mi amor que lo amo".