Wanda Nara volvió a hablar sobre su enfermedad: "No siempre estoy bien"

Wanda Nara , celebrando el éxito de su nuevo tema "O bicho vai pegar" , abrió su corazón en una entrevista con LAM, y compartió detalles sobre su salud y la difícil decisión de hacer pública su lucha contra la leucemia. "No siempre estoy bien", confesó la cantante y conductora.

En un momento de la conversación, Wanda recordó el día en que tuvo que contarle a su familia sobre su enfermedad. "La verdad que fue difícil porque muchas veces ellos son los que más sufren, más que la persona que está enferma. Y me tocó contenerlos, porque del cuento siempre soy la más fuerte", expresó.

Enfrentando las críticas y haters en redes sociales, Wanda compartió su filosofía respecto a su exposición en medios digitales: "Está bueno que también me vean real, pero eso lo saben y por eso me prefieren así." La propuesta de un reality sobre su vida diaria fue mencionada, pero la artista se mantuvo enfocada en sus proyectos musicales.

La conductora también recordó su experiencia en el Bailando con las Estrellas Italia, destacando la exigencia física del programa. "Fue mucha exigencia física, sobre todo en la última semana. En el último programa, bailé 10 coreografías en vivo. Fue una cosa increíble", compartió. Además, reveló que consultó con sus médicos antes de participar y destacó el apoyo incondicional de su esposo, Mauro Icardi.

Fernanda Iglesias le preguntó sobre sus momentos difíciles, a lo que Wanda respondió con honestidad: "No, nadie está siempre bien, creo. Y yo tampoco, soy humana. Pero cuando estoy mal, obviamente, no voy a hacer una historia de Instagram o un posteo. Me lo guardo para mí y para mi familia."

Por último, la empresaria y ahora cantante, hizo referencia al acompañamiento incondicional de Mauro Icardi en todo su proceso y el cuidado de su salud. "Mauro estuvo divino, me acompañó siempre en todo. Hasta en el videoclip (de su nuevo tema musical) estuvo. Viajó a Brasil con nosotros y me avisaba cuando yo me olvidaba la coreografía. La verdad es que muy bien...", dijo./Clarín.