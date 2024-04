Una exBandana, le rinde homenaje a Furia de Gran Hermano con una canción 

La sorpresiva revelación llegó a través de las plataformas digitales de Lourdes, quien compartió un adelanto de la canción dedicada a Juliana Scaglione . En el video, se muestra a la artista entonando la melodía mientras expresa su deseo de apoyar a Furia en la competencia. "Un adelantito. No me aguanto, quería mostrarles", compartió la cantante, demostrando su entusiasmo por el proyecto.

El tema musical, titulado "Furia", destaca la fuerza y determinación de la participante de Gran Hermano. En sus letras, Lourdes canta: "Una mujer empoderada que no le debe a nadie nada, ella se enfada se encabrona, no calla, no perdona, la injusticia le hace mal. Furia, ella es la furia, ella se llama Furia". Estas palabras reflejan el espíritu indomable de Scaglione, reconocido tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano.