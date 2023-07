Susana Giménez regresó a las pantallas y brindó fuertes declaraciones

En su charla, Susana habló sobre ser mamá a los 17 años y su breve paso como docente. "Fui a dar un examen y tenía que hablar de la germinación y no me salía", confesó, revelando que le pusieron un 1. Además, dijo que respecto a su rol como actriz, varias veces se sintió desvalorizada. "Por lo general no me tomaban muy en serio, siempre hacía las películas de Olmedo y Porcel, pero con La Mary fue distinto", dijo Susana. Y no pudo evitar hablar de sus escenas con Monzón: "No te voy a dar detalles, tuvimos un flash, después y durante del rodaje. Era muy fuerte", aseguró la diva.