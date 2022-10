Sandra Borghi interrumpió 100 Argentinos Dicen y Barassi estalló.

Paula Trapani era una de las que se encontraba compitiendo en la edición famosos de 100 Argentinos Dicen. "Le pedimos a 100 argentinos que nos digan algo que existe o que crees que existe pero no lo podés ver", fue la consigna en cuestión en la jornada del domingo 9 de octubre. Allí, Barassi frenó el juego porque observó la presencia de Sandra Borghi.

¡METETE NOMÁS! Sandra Borghi interrumpió "100 argentinos dicen" para saludar a Paula Trapani

"Me río porque acaba de aparecer la peor jugadora de la historia de 100 Argentinos Dicen", lanzó el conductor. "No puedo creer lo mal que jugaste. Ay se hacen las amigas, se odian seguro", agregó chicaneándola cuando abrazó a su colega. Inmediatamente, Barassi le llamó la atención porque comenzó a saludar a todos los participantes, haciéndole perder tiempo televisivo. "¿Es joda? Estoy haciendo un programa hermana, no es un boliche esto", soltó.