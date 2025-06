¿Ruptura definitiva de Los Palmeras? El gesto que aleja a Cacho Deicas del grupo

View this post on Instagram

Embed - Los Palmeras on Instagram: ", ó, , ó . Luego de intentar por todos los medios y personas posibles tener un contacto personal con el Sr. Rubén Deicas, a los fines de saber su evolución por el desafortunado tema de salud que le tocó vivir, sorpresivamente recibimos de su parte, en fecha 22 de mayo del 2025, una carta documento donde describía su delicado estado de salud y sus impedimentos. A partir de ello, se le hizo saber entonces que, por su estado de salud, la sociedad que conformamos entró en una de las causales establecidas en la norma para proceder a su DISOLUCIÓN, ya que no puede desarrollar la actividad que constituye su objeto, que es fundamentalmente la actuación en eventos artísticos y musicales, tanto en el país como en el extranjero, y la producción y comercialización de fonogramas. Se le hizo saber entonces, por carta documento remitida en el mes de mayo del corriente año al Sr. Rubén Deicas, que, dada su delicado estado de salud a partir del desafortunado hecho que le ha tocado vivir, y el cual él mismo describe en carta recibida en fecha 22 de mayo de 2025, y siendo uno de los socios obligados al cumplimiento del objeto del contrato social, pero estando impedido por motivos de salud para hacerlo, y sin que exista una fecha siquiera posible y/o probable para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones como socio, que corresponde proceder a la inmediata DISOLUCIÓN de LOS PALMERAS PRODUCCIONES S.R.L. El conjunto musical Los Palmeras seguirá cumpliendo con todos y cada uno de sus compromisos, tal como lo ha hecho hasta la fecha, brindando alegría desde los escenarios a la gente"

“A partir de ello, se le hizo saber entonces que, por su estado de salud, la sociedad que conformamos entró en una de las causales establecidas en la norma para proceder a su disolución, ya que no puede desarrollar la actividad que constituye su objeto”, agregaron.

A pesar de la ruptura institucional, la agrupación seguirá cumpliendo con los shows pautados: "El conjunto musical Los Palmeras seguirá cumpliendo con todos y cada uno de sus compromisos, brindando alegría desde los escenarios a la gente".

El video de Rubén "Cacho" Deicas que desató la polémica

Deicas compartió un video para sus fans, junto con un comunicado en el que aclara que no vuelve por los problemas con los compañeros, ya que de salud se encuentra bastante mejor.

"Una vez más nos comunicamos por este medio donde ustedes también me han mandado cosas muy lindas, muchas palabras preciosas que me han ayudado a restablecerme de la mejor manera. Así que les agradezco todo lo que hicieron por mí", comenzó Deicas.

"Y decirles que pronto vamos a estar en un escenario compartiendo la música y haciéndoles pasar buenos momento. Un abrazo y mucha suerte, chau", dijo el musico en el video, que fue acompañado por un comunicado en el que aclara si situación en Los Palmeras.

"Debido a las constantes consultas, y siempre agradeciendo la preocupación, aclaro algunas cuestiones relacionadas a mi ausencia en el grupo. En el mes de mayo, con aval médico, me presenté a ensayar en los estudios de la productora para lo que sería mi regreso en el Movistar Arena. Solamente acudió Adrian Forni a dicha presentación. Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas", explicó.

"Evidentemente rechacé estos requerimientos, siendo a los días informado de manera formal por carta documento (ya que en estos 6 meses desde mi acv me lo había ofrecido en reiteradas oportunidades informalmente) del pedido de disolución de Marcos Camino por no poder cumplir con los shows pactados ni presentarme a trabajar, siendo de público conocimiento las veces que hemos hablado sobre mi regreso. Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden. Agradezco como siempre su apoyo y nos estaremos encontrando muy pronto", concluyó. / NA