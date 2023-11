Roger Waters en River: la Justicia no suspendió los shows pero hizo una dura advertencia

La Justicia federal resolvió este martes atender la demanda de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) contra Roger Waters , y dispuso no suspender sus shows en Argentina . Sin embargo, se le impuso al músico la condición de evitar expresiones antisemitas o discriminatorias. La fiscal Marcela Monti, a cargo del dictamen, informó que se instalará en River para monitorear los eventos.

La DAIA había solicitado una "medida cautelar" contra el Gobierno de la Ciudad, Roger Waters, Entertainment S.A. y el Club Atlético River Plate, buscando la cancelación de los recitales y la prohibición de conductas discriminatorias. Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, justificó la petición alegando que durante su gira mundial "This is not a drill", Waters banalizó el Holocausto y promovió teorías antisemitas.