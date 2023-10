Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: ¿hay reconciliación?

El futbolista Rodrigo de Paul y Tini Stoessel podrían estar considerando retomar su relación, luego de su anunciada separación hace poco más de dos meses. Lo que hace pensar que el romance no está terminado en la pareja, es un pequeño detalle en una reciente foto publicada en Instagram tanto de Tini como de Rodrigo. Si bien la pareja no aclaró si los rumores son ciertos o no, los ojos siempre atentos de los fans de ambos se ilusionan con una reconciliación.

“Es un reloj de mujeres, en realidad. Si Tini se lo prestó, que puede ser una opción, o él se compró un reloj que es igual. En mi vida vi un reloj igual, ni por la vidriera. Pero me puse a averiguar y, lo que me dijeron, es que es una línea que, en general, eligen las mujeres. Es un reloj que apunta más a lo femenino”, detalló Mariana Brey en Socios del espectáculo.

De Brito compartió detalles en su cuenta de Instagram, explicando que el futbolista había visitado la casa de los padres de Tini para desayunar con Fran Stoessel, el hermano de la cantante. “No hay reconciliación. De Paul ayer fue a desayunar con Fran Stoessel en la casa de los padres. Tini no vive ahí hace mucho y no estaba tampoco”, dijo el periodista.

Cami Homs reconoció que sufrió una infidelidad

Mientras los rumores sobre la reconciliación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se acrecientan, la ex pareja del futbolista reconoció que le costó mucho superar la infidelidad. Cami Homs, que se encuentra participando del Bailando 2023, tuvo un cruce con el periodista Ángel de Brito cuando el periodista dijo no le cierra su imagen de “inocente y buena persona”. Y luego agregó, “como me pasa con muchos participantes, especialmente por tus actitudes hacia Tini y los mensajes que le enviabas. Veo una contradicción ahí”.

“Quizás, si hubieras estado en mi situación, habrías actuado de la misma manera”, dijo Camila, quien destacó que es de público conocimiento por qué no puede mencionar a su ex y a la cantante. Por una advertencia judicial, ella no puede mencionarlos a ninguno de los dos públicamente. “Está todo en la misma bolsa”, finalizó./TN y CLG Noticias.