Bailando 2023: el enfrentamiento entre Camila Homs con Ángel de Brito.

Después de la tercera coreografía de Camila en el programa, Ángel de Brito no perdió tiempo y planteó la pregunta incómoda sobre las infidelidades . " Dijiste, Cami, que a tu mamá no le gustaban los infieles ", a lo que ella respondió: " No, a mí tampoco ". De Brito profundizó: " ¿Te ha pasado a ti? " La respuesta de Camila fue afirmativa: " Sí, varias veces ". Sin embargo, prefirió no revelar nombres y se limitó a decir: " En una de mis últimas relaciones ".

La revelación de los mensajes a Tini

La participante no se quedó callada y expresó su descontento por un comentario previo del conductor. "Ángel, ¿te puedo decir algo? El otro día vi que hiciste una sesión de preguntas y respuestas en Instagram y muchas personas me etiquetaron. Te preguntaron si creías en mí, y dijiste que no, que demostraba de una manera que no era. ¿Me conoces lo suficiente para decir eso?" le cuestionó, según publica TeleShow.

Argumentos y contradicciones

De Brito respondió de manera tajante: "No me cierra tu imagen de inocente y buena persona, como me pasa con muchos participantes, especialmente por tus actitudes hacia Tini y los mensajes que le enviabas. Veo una contradicción ahí." Sin embargo, Camila no dudó en argumentar su punto: "Quizás, si hubieras estado en mi situación, habrías actuado de la misma manera."