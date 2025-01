Qué dice el nuevo parte médico del cantante de Los Palmeras.

Los Palmeras agradecieron el apoyo a Cacho Deicas

A través de las redes sociales, la banda santafesina agradeció "profundamente todos los mensajes de apoyo" para la voz principal del conjunto. Además, indicaron que el cantante "se encuentra estable y evolucionando, acompañado por su familia en la clínica".

Los detalles de la salud del cantante de Los Palmeras, tras sufrir un ACV

Rubén Cacho Deicas, de 72 años, fue ingresado el jueves pasado en el Sanatorio Grupo MIT, en la ciudad de Santa Fe, tras haber sufrido un accidente cerebrovascular mientras se le practicaba un estudio programado, según había informado Adrián Forni, histórico sonidista de Santa Fe.

Por ese motivo, los integrantes de la banda Los Palmeras debieron prolongar sus vacaciones, ya que este viernes retomarían su trabajo y se iban a presentar en distintos festivales del país. Pero se bajarán de los próximos shows para que Deicas pueda recuperarse.

No es la primera vez que el artista sufre un ACV, ya que le pasó en 1998 y lo contó en una entrevista en el pasado: “Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden”. Fuente: Minuto Uno y Rating Cero