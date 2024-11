Qué decía el comunicado de Wanda Nara en Instagram: fuerte descargo

Desde su cuenta de Instagram, Wanda compartió un mensaje dirigido a Turquía, donde dejó claro su rechazo a lo que considera una cultura machista que no quiere para sus hijos. “Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo que me haga bien”, afirmó la conductora de “Bake Off Famosos”. Además, en una aparente respuesta a los fans de Icardi que cuestionan su rol como madre, aseguró que “me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes”.

image.png Qué decía el comunicado de Wanda Nara en Instagram: fuerte descargo El beso con L-Gante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, marcó un hito en esta relación que comenzó a rumorear meses atrás. En una transmisión en vivo, el cantante desafió a sus seguidores a llegar a 50 mil espectadores, prometiendo que entonces besarían. Aunque no alcanzaron esa cifra, Valenzuela no esperó y le dio un apasionado beso, mientras ella, sorprendida, le respondió en tono de broma: “¡Si no llegaste a 50!”. En un giro inesperado, ella terminó declarando su amor: “Te amo”, mientras él replicaba entre risas: “I love you”.

La respuesta tajante de Wanda Nara a las críticas y una defensa a su rol como madre A raíz de este vínculo, Wanda recibió críticas en medios de Turquía, lo que la llevó a escribir otro mensaje en redes, enfatizando su rechazo a la visión machista. Con contundencia, dijo: “No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar”. Sobre su separación, fue categórica: “Mientras fui feliz, estuve; cuando eso deja de pasar, me parece lo más sincero seguir mi camino”.

Wanda Nara.png Qué decía el comunicado de Wanda Nara en Instagram: fuerte descargo Además, en otro de sus posteos, Nara volvió a hacer énfasis en la maternidad, una parte esencial de su vida que asegura poner por delante de cualquier vínculo. “No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena madre”, expresó. Reiteró que para ella no tiene sentido ocultar infidelidades solo para mantener la imagen de una familia unida, remarcando que busca siempre su felicidad y la de sus hijos. Por último, Wanda aclaró que no tiene intenciones de mudarse con L-Gante y que su prioridad es el trabajo en Argentina, en un intento de balancear su vida profesional y su reciente exposición amorosa./Infobae.