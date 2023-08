Películas con historia: el personaje que cambió la vida de Sharon Stone

Bajos instintos cambió la cotidianeidad Stone. “La gente me persigue por las calles, se esconde en mi auto, sube a mi casa. No termino de creerlo. Contraté una agencia de seguridad para que me asesore a mí y a mis amigos porque nos pisan, atropellan y empujan todo el tiempo”, contaba, aunque revelaba pícara que también protagonizaba momentos lindos: “Un día se acercó una pareja sesentona y la señora me dijo: ‘Usted volvió a encender una chispa en mi matrimonio’. Fue emocionante”.