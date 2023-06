HBO Max tiene grandes producciones dentro de su catálogo. La crítica especializada ha resaltado una en particular que, además, ha conseguido importantes premios. Esta mezcla de drama, comedia y crítica social se llama “The White Lotus” y es una de las sensaciones de la plataforma de streaming.

Para The Hollywood Reporter es "vibrante, liosa y engañosamente emocional. Tras ver el primer capítulo, no estaba convencido de que fuese a funcionar: al final de la temporada, no quería que se terminase".

"A menudo incómoda, a veces poética, ocasionalmente hilarante y profundamente idiosincrásica. Una oscura sátira de clases en América”, valoró Rolling Stone.

Diseño sin título (81).jpg Para los críticos es la mejor serie actual y la tiene HBO Max

HBO Max: reparto de la serie “The White Lotus”

Alexandra Daddario, Jennifer Coolidge, F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Beatrice Grannò, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Haley Lu Richardson, entre otros, integran el reparto de esta serie que tiene 2 temporadas y ha renovado para una tercera.

HBO Max: tráiler de la serie “The White Lotus”

The White Lotus I Trailer Oficial I HBO Latinoamérica

También podés verla aquí a través de CTC+ Plus.