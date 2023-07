Netflix: una adictiva miniserie española con solo 6 capítulos es furor.

Netflix tiene en su cartelera una producción española que se convertirá en tu nuevo programa preferido. Esta miniserie contó con excelentes reseñas por parte de la prensa especializada y, al mismo tiempo. Conquistó al público. Este thriller cargado de intriga se llama “Los favoritos de Midas” y no te lo podés perder.

Netflix: de qué se trata la miniserie “Los favoritos de Midas”

“Ambientada en el Madrid actual. La historia está inspirada en el relato corto de Jack London 'The Minions of Midas', publicado en 1901, en el que un gran empresario sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados "Favoritos de Midas" matarán a una persona al azar en la fecha señalada y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo”, narra la sinopsis oficial.