Netflix tiene una joya de solo 18 minutos nominada a los Premios Óscar

Las críticas para esta ficción en Netflix fueron muy buenas. "Un cortometraje conmovedor sobre la comprensión y la convivencia con el duelo. Previsible pero no por ello menos impactante”, afirmó Ready Steady Cut.

Para The Review Geek, "Es una película importante que toca temas importantes, sin duda, pero que no llega a dar ese martillazo que la convierta en sobresaliente".

David Oyelowo

Jessica Plummer

Amelie Dokubo

