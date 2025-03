Maxi Trusso se lanzó al público y nadie lo atrapó: el insólito final de su show.

Desde la cuenta oficial de Niceto Club, ironizaron el incidente con la icónica frase de Queen y publicaron: "El show debe continuar".

No es la primera vez que le pasa

El intérprete de Nothing at All y Same Old Story ya ha sido protagonista de otros bloopers. En enero de este año, mientras cantaba en una fiesta, bajó de la cabina de DJ, se dirigió al público y terminó en el suelo. Sin embargo, el accidente no le impidió seguir cantando, demostrando que, pase lo que pase, su show siempre continúa.