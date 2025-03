Mauro Icardi habría ejercido violencia física contra un hijo de Wanda

Como si el conflicto conyugal no bastara, en esta oportunidad uno de los hijos de Wanda Nara protagonizaron un hecho llamativo que comenzó con un llamado de atención desde el Colegio Lincoln, en Suiza, porque Benedicto tenía un mal rendimiento escolar : “ Mi hijo habló en el -colegio- Lincoln, lo llamaron a una entrevista a Maxi -López- y a mí. Los dos estuvimos online, él desde Suiza y yo desde Buenos Aires, junto a todos los psicólogos del colegio”.

Si bien el hijo del ex futbolista Maxi López forjó una estrecha relación con el delantero del Galatasaray, luego de un tiempo la conductora logró descubrir problemas importantes entre ambos e incluso, el colegio amenazó con tomar realizar una denuncia: “Nos dijeron ‘Ésta cámara que está tapada a la izquierda es un testigo porque, como colegio, ante lo que les vamos a decir, tenemos la obligación de presentar la denuncia’. Esto pasó un día después de que yo lo invitara al cumpleaños de Francesca ”.

Wanda continuó describiendo el hecho y aclaró que Benedicto solo podía hablar con una psicóloga en español , porque en el colegio solo habían profesionales que hablaban turco, italiano y francés. “ Se pudo desahogar con la psicopedagoga contando que le golpeaba la cabeza cada vez que vos no estabas , lo maltrataba y lo golpeaba físicamente”.

Sin embargo, la institución se mostró preocupado por el menor de 13 años, ya que mantiene un vínculo extraño con Icardi: “Lo extraña, a la vez está triste, pero él creció con mucho maltrato verbal. Le decía que era un pel*tudo, mong***, un hijo de un bol*do o que había salido de un deforme”.

Al final la mediática declaró indignada que al futbolista lo invitó a todos los cumpleaños de sus hijos, pero dice nunca tener tiempo, algo que no demostró cuando estuvo en el cumpleaños de Magnolia -hija de Eugenia Suárez-. “Hice dos cumpleaños para cada uno de mis hijos, uno con familia y uno con amigos. Mauro no pudo venir a ninguna de las dos fechas. No le interesa nada, cuatro días después se fue a Turquía con La China ¿A dónde quería llevarse a los nenes? Era mentira".

Fuente: NA.