Marcelo Tinelli y la creadora de "Patito feo", Marcela Citterio, le respondieron a Tini Stoessel

Lucas no mintió Jey Mammón perdió el juicio contra Lucas Benvenuto: la acusación no fue falsa

“Viene una persona vinculada a la producción y me dice: ‘Marcela, se van a levantar las escenas de Chiara’. ¿Por qué? Eran pocas, tenía seis años. ‘No las va a seguir viendo. Te lo aviso. Parece que Marcelo estuvo reunido con Adrián y decidieron que no les gusta y que es la responsable del bajo rating’ ”, dijo Citterio. Y luego agregó: “Entonces se la está agarrando con mi hija, dije".

“Yo fui más mamá que autora. Me fui del programa, señores, renuncié. Renuncié porque con una nena de seis años no te la podés agarrar. Agarrátela conmigo. Decime todo a mí, si tenés algo que decirme. Pero con mi hija no”, cerró indignada la escritora.