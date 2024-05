Imagen de WhatsApp 2024-05-05 a las 12.54.20_2696f943.jpg Luck Ra emocionó a Mendoza con su show "El Baile del Año".

“Ya no más”, “Y te vas”, “Si pudiera”, “Sé que va a doler”, “Mentiras RMX”, “Si me disculpo”, “Lado triste”, “Quiero creer”, “Toco y me voy”, “Odio amarte”, entre otros temas fueron interpretados por el artista cordobés durante su paso por Mendoza.

El final terminó de conquistar los corazones del público con los hits que han marcado el reconocimiento de su carrera: “Que me falte todo”, “Hola Perdida” y “La Morocha” coronaron una noche que seguramente será inolvidable para la nueva generación del cuarteto.

Una fiesta a todo ritmo

DJ Franco Cícero comandó la apertura de la noche y lo siguió la música de El Vecino, el cantante telonero de Luck Ra quien se ocupó de calentar motores con un repertorio de conocidos temas del cuartero. Tras la presentación de Juan Facundo Almenara Ordóñez, más conocido como Luck Ra, DJ Lea Poloni subió a escena y continuó agitando la pista. El broche de oro fue la presentación de DJ Bauti Filizzola quien desplegó un line up inolvidable.

Imagen de WhatsApp 2024-05-05 a las 12.49.56_533cae02.jpg Luck Ra emocionó a Mendoza con su show "El Baile del Año".

Sobre Luck Ra

En el año 2017 arrancó su carrera musical, aunque fue a partir de sus sesiones en Twitch de 2020 cuando logró el reconocimiento del público. Ese mismo año editó “Te mentiría”, una de sus primeras canciones en convertirse en hit, ya que fue la primera suya que logró ingresar en el Top 50 de Spotify en Argentina y Uruguay. Más adelante, junto a La K´onga hizo una versión en cuarteto que también dio comienzo a una serie de exitosas colaboraciones.

Su canción “El Campuón” fue elegida como la canción oficial del título de la Selección de la Copa América 2021. Por esa razón Luck Ra participó en los festejos del equipo nacional en el estadio River Plate. En 2022 se consagró al cantar en la entrega de los Premios Gardel, donde hizo una versión de “Pupilas lejanas” de Los Pericos junto a Oscu y Agus Padilla. Un año más tarde se llevó a casa este galardón por la versión cuartetero de su tema “Ya no vuelvas”, otra vez junto a La K´onga & Ke Personajes, en la categoría Mejor Canción de Cuarteto.

En la actualidad, el tema “La Morocha” junto a BM lidera las tendencias en YouTube y Spotify Argentina, demostrando la vigencia y el impacto de su música en la escena actual.