“Te lo digo bien, no me vengas a romper las pelotas” , se escuchó decir al neurocirujano cuando el periodista Bruno Incicco se acercó para hacerle preguntas. La situación se descontroló rápidamente, y el exmédico personal de Maradona terminó arrebatándole el micrófono con violencia.

Todo comenzó cuando el notero intentó consultarle por la reciente decisión judicial. Lejos de mantener la calma, Luque levantó la voz y lanzó advertencias . “A mi casa no vengas a romper las pelotas. Tengo mis hijos acá”, expresó, visiblemente alterado, mientras señalaba con firmeza al cronista.

Pese a que Bruno le aseguró que no tenía intención de incomodarlo, el médico respondió con una amenaza directa: “Si ponés el micrófono, te lo arranco”. Y lo hizo. Le sacó el micrófono de un tirón y se metió a su casa con el equipo en la mano, dejando al periodista paralizado.

El relato del notero y el repudio en redes

Según relató Bruno en el programa, el momento fue tan violento que no tuvo tiempo de reaccionar. “Me lo arrancó al tercer tirón y me dijo que me quede todo el día”, contó al aire, aún impactado. Agregó que el médico se negó a devolverle el micrófono y se encerró en su vivienda.

La conductora del ciclo, Pamela David, también repudió lo ocurrido: “Vivió un momento horrible. Fue una agresión”, afirmó al presentar las imágenes en vivo. El clip se viralizó rápidamente y generó indignación entre los seguidores del programa y fanáticos del Diez.

image.png La violenta reacción de Leopoldo Luque al ser abordado por un periodista

El escándalo y su impacto en la causa Diego Maradona

Este nuevo episodio con Leopoldo Luque se suma a otros cruces recientes que ha tenido con la prensa. Días antes, en los Tribunales de San Isidro, fue increpado verbalmente por personas presentes en el lugar. Su imagen pública vuelve a quedar golpeada.

Recordemos que Luque fue uno de los principales imputados en la causa por la muerte de Diego Maradona, aunque el juicio fue recientemente declarado nulo. Este fallo reavivó la atención mediática y dejó al médico nuevamente en el centro de la polémica./Ciudad Magazine.