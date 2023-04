La película de Emma Watson que la rompe en Netflix.

“Decidida a abrirse camino en la década de 1860, una escritora rememora los duros y a la vez dulces momentos que pasó con sus tres tenaces hermanas y un amigo cercano” dice la sinopsis del film basado en la obra de Louisa May Alcott.

Qué dijo la Critica de “Mujercitas”, la película de Netflix

“Su particular e intransferible forma de adorar el texto original de Louisa May Alcott no sólo lo actualiza, sino que de paso lo limpia de prejuicios hasta convertirlo en una pieza de un raro y nuevo clasicismo” afirmó el diario El Mundo.

El sitio IndieWire aseguró que “es la misma 'Mujercitas' que ha perdurado durante siglos, insuflada de nueva vida con un original concepto narrativo y un nivel de destreza técnica que es nada menos que deslumbrante”.

Cuánto dura “Mujercitas”, la película de Netflix

Tiene una duración total de 2 horas 15 minutos.

mujercitas.jpg "Mujercitas" está disponible en Netflix.

Elenco de “Mujercitas”, la película de Netflix

Saoirse Ronan

Timothée Chalamet

Emma Watson

Florence Pugh

Eliza Scanlen

Laura Dern

Meryl Streep

James Norton

Louis Garrel

Bob Odenkirk.

Tráiler de “Mujercitas”, la película de Netflix