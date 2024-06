La nueva película de Alien ya tiene tráiler y fecha de estreno

Reparto de la película Alien: Romulus

La película está protagonizada por Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Sombra y hueso), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), Aileen Wu. Fede Álvarez (Evil Dead, No respires) dirige a partir de un guion que escribió con su colaborador frecuente Rodo Sayagues (No respires 2) basado en personajes creados por Dan O'Bannon y Ronald Shusett.