La medida que tomó Telefé por la denuncia contra Jey Mammón

La fuerte denuncia de Lucas Benvenuto, víctima de trata "Denuncié a alguien de Telefé y me dijeron que la causa prescribió". "Como no soy famoso, soy uno más del montón".

Por ahora desde el canal no han emitido un comunicado oficial, sin embargo, el periodista Jorge Rial aseguró que Jey hablaría en el transcurso del día.

“Efectivamente la denuncia de Lucas existió y prescribió. Está sobreseído por la aplicación de la proscripción, que no es lo mismo que sobreseerlo porque no ocurrió el hecho", aclaró Rial e incluso, señaló que muchos de estos casos están saliendo a la luz ya que “muchos que fueron víctimas empiezan a notar que ya no hay cierta protección, que pueden contarlo, se sienten más tranquilos, ya son grandes y pudieron asumir lo que vivieron cuando eran menores de edad”.

Y agregó, “Acá dice ‘ese juzgado a mi cargo y respecto a la situación procesal de Juan Martín Rago, alias Jey Mammon, con domicilio...’ Están los nombres de los abogados, todo. Lo tengo en mi poder. Dicen que la denuncia se hizo en el 2020 y ya habían transcurrido diez años”