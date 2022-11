La casa de Gran Hermano también vivió el debut de la selección argentina.

La última pareja en jugar fue la de Alexis y Coti. Una vez finalizado el desafío, GH les comunicó que habían superado la prueba y lo hermanitos se fundieron en abrazos y festejos.

Cómo vivieron el partido los hermanitos dentro de la casa de Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano se prepararon para vivir el primer partido de Argentina. Los jugadores se pusieron sus camisetas de Argentina con sus nombres y las chicas se lookearon antes de sentarse a vivir este momento histórico. Brillos, glitter y peinados a tono con el gran momento que les tocó vivir.

Cuando Lionel Messi convirtió el primer gol a las 7.11am, los hermanitos se fundieron en un abrazo mientras gritaban y celebraban el suceso. Asimismo, se los vio con cara preocupada mientras los minutos pasaban.

Además, aprovecharon el entretiempo para prepararse el desayuno y poder así disfrutar del segundo tiempo del primer partido de Argentina pero con la panza llena.

El enojo de Agustín de Gran Hermano tras la derrota de Argentina

Agustín Guardis protagonizó un momento que se volvió viral en las redes tras la derrota de Argentina contra Arabia Saudita. Lo cierto es que el joven se enojó en el momento en el que le anularon un gol a Argentina y emitió numerosos insultos que pudieron verse en vivo a través de Pluto TV.

Agustín, visiblemente frustrado por lo sucedido comenzó a repartir insultos mientras sus compañeros, sin éxito, trataban de calmarlo.

Quién relata los partidos dentro de la casa de Gran Hermano

Hernán Feler, periodista de TyC Sports y DSports Radio, es el elegido por Telefe para relatar los partidos de la Scaloneta a la casa más famosa.

En entrevista con Olé, Feler declaró "Será un trabajo que me pondrá a prueba como profesional, probablemente ellos me quieran hablar y yo escucharé todo lo que me digan, pero no les voy a poder responder ni hacer mención a ninguno de ellos. Ellos no me van a ver ni van a interactuar conmigo, solamente escucharán mi relato del partido. Claramente, no será una transmisión convencional, porque me voy a tener que cuidar de las cosas que vaya a relatar".

La permanencia de Hernán Feler en la casa de Gran Hermano depende 100% de los jugadores quienes para poder ver los partidos de la Selección, van a tener que ir superando las pruebas que Gran Hermano les vaya imponiendo.

