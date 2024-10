Joven intenta evadir control de tránsito afirmando ser sobrina de Marcelo Tinelli

El video, que se publicó en Youtube el pasado viernes, se titula “La sobri de Tinelli” y rápidamente se hizo viral. En el mismo se ve cuando la agente le solicita los documentos personales a una joven, a lo cual la conductora responde “licencia no tengo porque me la robaron”. Ante esto la agente le explica que sin licencia no puede conducir, por lo que la joven contestó “no hay plástico, no es que no tengo licencia”. A continuación la policía le reitera que no puede conducir sin todos los documentos y la conversación fue escalando.