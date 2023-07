Jenna Ortega sorprendió con esta película en Netflix antes de "Merlina".

Netflix: de qué se trata la película “¡Hoy sí!”

“Sintiendo como si siempre dijeran NO a sus hijos y compañeros de trabajo, Allison y Carlos deciden dar a sus tres hijos un YES DAY, en el que durante 24 horas los niños mandarán. No se imaginaban que se embarcarían en una aventura vertiginosa en torno a Los Ángeles, que unirá a su familia más que nunca” narra la sinopsis de la cinta.