Por su parte, el entorno de La Renga confirmó que no tuvieron reportes de problemas entre el público o la producción del evento. Además, no denunciarán el hecho debido a que la empresa de catering no fue contratada por la organización del show.

image.png Intoxicación masiva en recital de La Renga: imputaron el responsable de la empresa de catering

El show de La Renga: innovación técnica y homenaje

A pesar del incidente, el recital de La Renga fue notable por su innovación y emotividad. Con un escenario 360° y una batería giratoria, la banda brindó un espectáculo único que incluyó un homenaje al fallecido líder de Manal, Javier Martínez. Ante 50 mil personas, presentaron nuevas canciones y se despidieron de su último trabajo discográfico./Infobae.