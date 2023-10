Got Talent Argentina: el botón dorado que envió a un mendocino a la final.

Thiago Maldonado, un timbalero mendocino de 12 años, cautivó nuevamente al jurado de Got Talent Argentina 2023 y La Joaqui apretó el botón dorado para enviarlo directamente a la final de certamen. Además, la cantante de RKT le pidió que toque en un show suyo a fin de año.

Thiago recordó su primera presentación en Got Talent Argentina, y procedió a revelar que trajo un regalo para el jurado. “Primero que nada, lo prometido es deuda: en la primera vez me dijeron algo de una remera, no sé si se acuerdan", les dijo Thiago al dar a conocer que tenía remeras para ellos con el lema “Por el destino y gracias a Dios”.