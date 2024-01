Entrevista íntima al Indio Solari: su salud, política, los Redondos y la música

Durante la entrevista con Leiva, el líder de Los Fundamentalistas también se refirió al momento político que atraviesa la Argentina: “La gente está cansada de la rosca, y de pronto, eligen cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tienen muy mala memoria. Esto no es nuevo. Pensar que este Gobierno neoliberal es nuevo, es lo mismo que nos pasó. Yo lo he vivido tres veces antes”, dijo.

En otro pasaje de la conversación, Solari ponderó a los “violeros impresionantes” con los que tuvo oportunidad de colaborar en su trayectoria, en particular Skay Beilinson, Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, y reveló que trata de “no mirar nada en que estén los Redondos metidos” porque se le “dan sentimientos encontrados”: “Porque por un lado hicimos cosas muy muy valiosas en tiempos jodidos. Y por otro lado, después fue una miseria lo que pasó ”.

Indio Solari: “Yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento” | Caja Negra